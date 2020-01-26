На беларуско-литовской границе задержали нарушителя в шапочке из фольги

Литовские пограничники в районе Друскининкая задержали 37-летнего гражданина Узбекистана, который нелегально пришел из Беларуси в шапочке из фольги, пишет «Еврорадио».

Литовские пограничники удивляются: узбек надеялся, что фольга сделает его невидимым для тепловизора. Ею была подбита его одежда, на голове была шапка, сделанная из фольги. Нелегалы ​​на беларуско-литовской границе уже давно не пользуются такой «конспирацией».

Как информирует pasienis.lt, происшествие случилось в среду, 22 января. Нарушителя заметили через систему видеонаблюдения. Мужчина был в одежде защитного цвета. На контрольной полосе он специально сделал следы в сторону Беларуси. Но его конспирация оказалась напрасной.

Пограничники перекрыли дороги и начали поиск нелегала с помощью служебной собаки. Сначала нашли одежду — узбек переоделся, чтобы в Литве не привлекать внимание к себе. После в лесу задержали и иностранца. Ему грозит штраф или даже до двух лет заключения.

Источник: the-village.me

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