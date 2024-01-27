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Командующий армии Литвы не видит угрозы нападения рф на страны НАТО в ближайшие два года, передает Politico

Командующий армии Литвы не видит угрозы нападения рф на страны НАТО в ближайшие два года, передает Politico

«В этом году, в следующем году возможность или вероятность войны между россией и НАТО очень низка, крайне низка», — заявил генерал Вальдемарас Рупшис литовскому радио Ziniu Radijas.

Он согласен, что условия могут измениться в будущем, но сейчас российские силы западного военного округа полностью задействованы в Украине и не представляют непосредственной угрозы.

Накануне правительство Литвы высказывало иное мнение.

«Да, мы убеждены, что реальная война вполне вероятна», — говорил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Генерал Рупшис в ответ "предложил политикам сосредоточиться на своей конкретной роли".

«Когда нам приходится обсуждать военные советы с теми, кто на самом деле не имеет достаточной квалификации, чтобы давать военные советы, возникает некоторая путаница. Было бы хорошо, чтобы каждый выполнял свою работу во всем процессе принятия решений», — прокомментировал военный слова министра.

В то же время он поддерживает подготовку к потенциальному конфликту и призвал к быстрым действиям по наращиванию армии.

Ранее британцы и немцы говорили о возможной войне с рф в ближайшие годы.

Джерело: https://t.me/vekha/80087

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