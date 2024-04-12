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Обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури передасть Україні Литва, — міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс
Він повідомив, що оснащення візьмуть з нині не діючої Вільнюської ТЕЦ, а ще частину — з Ігналінської АЕС і складів енергетичних компаній. Також відправлять великий трансформатор.
"Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80 % усіх мереж — і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно", — заявив Крейвіс.
Джерело: https://t.me/znua_live/143110