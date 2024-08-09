На Донбасі загинув боєць стрілецької роти з Харківщини

На війні з росією загинув наш житель Макарове Богодухівського району Харківської області, сержант Збройних Сил України Микола Шварьов.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Технік стрілецької роти Микола Шварьов воював у найгарячіших точках на різних напрямках. Загинув Герой 6 серпня поблизу населеного пункту Катеринівка Донецької області: в автомобіль військових влучив ворожий безпілотник.

У 29-річного захисника залишилися дружина і двоє синів.

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