Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 162

На Донбасі загинув депутат з Харківщини

На Донбасі загинув депутат з Харківщини

У бою з агресором 13 листопада загинув житель села Нижче Солоне Ізюмського району Харківської області Олександр Голик.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

Як розповіли в селищній раді, Олександр Голик багато років працював вчителем фізкультури у Піско-Радьківській школі, був тренером з футболу та одним з найкращих футболістів Борівщини, грав за місцеві команди. З 2021 року обіймав посаду спеціаліста з питань спорту та туризму відділу з питань гуманітарної політики Борівської селищної ради, депутат Борівської селищної ради VIII скликання.

Після повномасштабного вторгнення росії долучився до лав ЗСУ. Захищав Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Сержант Олександр Голик служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів. 13 листопада військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Покровського району Донецької області.

У 50-річного захисника залишилися дві доньки та дружина.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 