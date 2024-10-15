На Донбасі загинув розвідник із Харківщини

11 жовтня на війні з агресором загинув житель села Богуславка Ізюмського району Харківської області 24-річний Владислав Ісаєв.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Владислав народився і виріс у Богуславці. Займався спортом, мав високі спортивні досягнення, захоплювався футболом. Після закінчення місцевої школи навчався у Харківському сержантському коледжі ім. Івана Кожедуба», – розповіли в селищній раді.

Строкову службу проходив у місті Васильків Київської області. У 2021 році підписав контракт із ЗСУ і став на захист Батьківщини ще до початку повномасштабного вторгнення. Захищав Україну у складі 67-ї окремої механізованої бригади.

Старший солдат Владислав Ісаєв, розвідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області.

У захисника залишилися дівчина, батьки, брат і сестра.

Агентство Телевидения Новости