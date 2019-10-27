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На Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

На Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 26 октября, обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС.

“Российско-оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское. Из-за угрозы потери беспилотник был посажен, он не получил повреждений”, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевики регулярно открывают огонь по беспилотникам ОБСЕ и всячески противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. При этом российские наемники обвиняют в препятствовании работе ОБСЕ украинских военных.

"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", - подчеркнули в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что патрулям ОБСЕ отказали в передвижении на нескольких блокпостах российских вооруженных формирований на Донбассе.

 

Агентство Телевидения Новости

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