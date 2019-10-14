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На Донбассе боевики обстреляли из гранатометов участок разведения вблизи Золотого

На Донбассе боевики обстреляли из гранатометов участок разведения вблизи Золотого

На Донбассе 13 октября российские боевики, имитируя готовность к разведению сил, обстреляли из гранатометов различных систем участок разведения №2 в Золотом- 4.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

«Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2, оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта», - отметили в штабе ООС.

Напомним, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

Как отмечается, враг вел обстрелы вблизи Новолуганского, Песков, Павлополя, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

В штабе ООС отметили, что украинская сторона приняла все необходимые меры, и отвод сил не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - обезопасить людей.

 

Агентство Телевидения Новости

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