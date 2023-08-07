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На два села у Куп’янському районі окупанти скинули авіабомби ФАБ-250
Зранку 7 серпня російські військові завдали удару по селах Круглянка та Кучерівка Куп’янського району.
Попередньо, ворог застосував по населених пунктах керовані авіабомби ФАБ-250, повідомили в прокуратурі Харківської області. Пошкоджено житлові будинки.
Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).