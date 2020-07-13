На Харьковщине перевернулся трактор: спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя

Сегодня, 13 июля, в пгт. Новопокровка Чугуевского района, мужчина 1970 года рождения, находясь за рулем трактора, не справился с управлением и попал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось и водителя прижало трактором.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию к месту происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину и оказали ему первую медицинскую помощь, после чего направили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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