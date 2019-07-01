На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью подростка

В Харьковской области празднование выпускного вечера завершилось смертью старшеклассника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать.

На следующий день, 30 июня, около 16:00 женщина обнаружила тело парня без признаков жизни.

Женщина обратилась в полицию.

Эксперты обнаружили у погибшего телесные повреждения.

В причастности к преступлению полицейские разоблачили 17-летнего жителя Тарановки.

Работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле местной школы между двумя парнями произошла ссора, в ходе которой злоумышленник перебросил парня через себя, а тот упал и ударился головой об асфальт.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости