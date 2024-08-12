На Харківщині автівка наїхала на міну

10 серпня у селі Вербівка Балаклійської громади внаслідок наїзду автомобіля на вибухонебезпечний предмет дістав травми ніг 32-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, за добу піротехнічними підрозділами вилучено та знешкоджено три вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 4 серпня в селі Нова Іванівка Лозівського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 47–річний чоловік.

Також 17 липня, у місті Вовчанськ на Харківщині двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Поранених доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости