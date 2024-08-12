Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 123

На Харківщині автівка наїхала на міну

На Харківщині автівка наїхала на міну

10 серпня у селі Вербівка Балаклійської громади внаслідок наїзду автомобіля на вибухонебезпечний предмет дістав травми ніг 32-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, за добу піротехнічними підрозділами вилучено та знешкоджено три вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 4 серпня в селі Нова Іванівка Лозівського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 47–річний чоловік.

Також 17 липня, у місті Вовчанськ на Харківщині двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Поранених доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 