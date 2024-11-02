На Харківщині бійці 92 бригади перетворили на металобрухт російську техніку: відео

Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» продовжує боронити Харківщину. Окупантів, яких виявляють українські захисники, знищують разом із технікою. Військові показали результати чергових ударів по ворогу.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Бойові екіпажі майстерно перемололи залізо противника. Кожна уражена одиниця ворожої техніки – це зброя, яка вже не зможе завдати шкоди ні військовим, ні цивільним», – йдеться в повідомленні.

Знищено: танк Т-72, БМП-2.Уражено: БМП-2, УАЗ «Патріот», КАМАЗ.

Агентство Телевидения Новости