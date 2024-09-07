На Харківщині через ворожі обстріли дістали поранення вісім людей: слідчі документують наслідки

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські здійснили 37 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 26 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

6 вересня по місту Люботин ворог завдав щонайменше п’ять ударів з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено 28 приватних домоволодінь, автомобілі.

Дістали поранення шість цивільних людей, з них двоє дітей.

Селище Вільшани росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С». Дістав поранення цивільний чоловік.Внаслідок ворожого обстрілу села Колодязне сталася пожежа. Горіли суха трава, сінник, господарчі споруди.

Дістала поранення цивільна жінка.

У місті Куп’янськ через ворожий артобстріл, удари з РСЗВ пошкоджено приватні домоволодіння, електроопору.

У селищі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ горить лісова підстилка та сухостій.

З РСЗВ військові рф обстріляли село Кучерівка. Пошкоджено приватний будинок.

По селу Чернещина військові рф завдали удару з РСЗВ. Пошкоджено три приватних домоволодіння.З РСЗВ окупанти вдарили по селу Лосівка. Сталося загоряння лісової підстилки.

У селі Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

6 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 15 людей.

Агентство Телевидения Новости