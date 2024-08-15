На Харківщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще троє поранені: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 21 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

14 серпня військові рф завдали удари з РСЗВ та безпілотником по селищу Білий Колодязь. Загинула цивільна жінка, чоловік дістав поранення. Пошкоджено приватне домоволодіння з прилеглими спорудами.

Внаслідок ворожого обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь.

З РСЗВ «Ураган» окупанти завдали ударів по селу Кругляківка. Дістав поранення цивільний чоловік. ❗️Пошкоджені приватні домоволодіння.

По селу Сенькове ворог також влучив з РСЗВ «Ураган». Пошкоджені приватні домоволодіння.

Внаслідок ударів FPV-дронами у місті Куп’янськ дістав поранення цивільний чоловік. Пошкоджено цивільні автомобілі, магазин.

З артилерії росіяни обстріляли селище Відродженівське. Пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди, лінії електропередач.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 14 серпня поліцейські вивезли з Богодухівського та Куп’янського районів 15 людей.

Агентство Телевидения Новости