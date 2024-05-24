На Харківщині чоловік підірвався на міні

24 травня близько 9:30 у місті Куп’янськ Харківської області, у лісосмузі, 29-річний чоловік наступив на міну, яку залишили російські військові під час окупації населеного пункту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, його ушпиталено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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