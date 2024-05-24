Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 119

На Харківщині чоловік підірвався на міні

На Харківщині чоловік підірвався на міні

24 травня близько 9:30 у місті Куп’янськ Харківської області, у лісосмузі, 29-річний чоловік наступив на міну, яку залишили російські військові під час окупації населеного пункту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, його ушпиталено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 