На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

19 травня близько 11:00 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на власному подвір’ї підірвався чоловік.З травмами 69-річного мешканця села Сніжківка Ізюмського району доставили до місцевої лікарні.Попередньо встановлено, що пристрій вибухнув, коли постраждалий взяв предмет у руки та намагався самостійно його знешкодити

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликає громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів! У разі їх виявлення негайно викликайте ДСНС або поліцію за телефонами 101, 102.

Агентство Телевидения Новости