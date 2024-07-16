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На Харківщині до погодинних графіків додалися аварійні відключення

На Харківщині до погодинних графіків додалися аварійні відключення

У зв’язку з аномальною спекою в Харківській області окрім погодинних застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження електроенергії розповсюджуються на всі райони Харківщини.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації, а також нагадуємо про необхідність розумно споживати електрику в умовах дефіциту через складні погодні умови», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Укренерго, обмеження споживання – це наслідок восьми масованих атак на енергосистему з початку року.

Агентство Телевидения Новости

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