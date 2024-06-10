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На Харківщині ДТП із мотоциклом: одна людина загинула

На Харківщині ДТП із мотоциклом: одна людина загинула

Вночі 8 червня в селищі Савинці Ізюмського району 27-річний водій мотоцикла «JAWA» не впорався з керуванням та впав у кювет.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Чоловіка у тяжкому стані з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Пасажир транспортного засобу, 17-річний брат водія, від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги. Слідчі розслідують обставини ДТП.

Минулої доби на території Харківщини сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, 21 – отримала травми.

Агентство Телевидения Новости

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