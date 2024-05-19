На Харківщині кількість бойових зіткнень зросла

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

Агентство Телевидения Новости