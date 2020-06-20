На Харківщині можуть відключити газ у боржників, які не сплачували за паливо з початку року (ВІДЕО)
Для безаварійної роботи мереж газовики проводять перевірки у Харкові та області.
Попереду – обстеження 5 тисяч кілометрів магістралей, реконструкція 7 кілометрів мереж та низка інших робіт, розповідає речниця Харківміськгазу Марина Зубова.
Марина Зубова, речниця АТ “Харківміськгаз”
Отримані кошти за розподіл природного газу ми направляємо на підтримання всієї газової системи в робочому стані. Аби наші клієнти не відчували жодних незручностей та своєчасно отримували послугу.
І хоча споживачі почали активніше сплачувати за доставку блакитного палива, а рівень розрахунків перевищив 80%, у регіоні налічується понад 60 тисяч боржників.
Ольга Кліменко, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ “Харківгаз”
На период карантина сроки оплаты и необходимость оплаты за жилищно-коммунальные услуги никто не отменял и не переносил. Поэтому мы просим пользователей газа выполнять свои обязательства и своевременно оплачивать услуги за доставку природного газа. Благодарим также тех потребителей, которые проявили ответственность, понимают необходимость обслуживания газовой сети и расчеты проводили своевременно.
Серед боржників є й ті, хто не сплачує за послугу ще з січня. Газовики наголошують: своєчасна оплата за доставку є зобов’язанням споживачів. Тож усім, хто вчасно не розрахувався, надішлють попередження.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ніколь Костенко