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На Харківщині можуть відключити газ у боржників, які не сплачували за паливо з початку року (ВІДЕО)

На Харківщині можуть відключити газ у боржників, які не сплачували за паливо з початку року (ВІДЕО)

Для безаварійної роботи мереж газовики проводять перевірки у Харкові та області.

Попереду – обстеження 5 тисяч кілометрів магістралей, реконструкція 7 кілометрів мереж та низка інших робіт, розповідає речниця Харківміськгазу Марина Зубова.

Марина Зубова, речниця АТ “Харківміськгаз”

Отримані кошти за розподіл природного газу ми направляємо на підтримання всієї газової системи в робочому стані. Аби наші клієнти не відчували жодних незручностей та своєчасно отримували послугу.

І хоча споживачі почали активніше сплачувати за доставку блакитного палива, а рівень розрахунків перевищив 80%, у регіоні налічується понад 60 тисяч боржників.

Ольга Кліменко, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ “Харківгаз”

На период карантина сроки оплаты и необходимость оплаты за жилищно-коммунальные услуги никто не отменял и не переносил. Поэтому мы просим пользователей газа выполнять свои обязательства и своевременно оплачивать услуги за доставку природного газа. Благодарим также тех потребителей, которые проявили ответственность, понимают необходимость обслуживания газовой сети и расчеты проводили своевременно.

Серед боржників є й ті, хто не сплачує за послугу ще з січня. Газовики наголошують: своєчасна оплата за доставку є зобов’язанням споживачів. Тож усім, хто вчасно не розрахувався, надішлють попередження.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

Новости портала «Весь Харьков»

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