Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 106

На Харківщині нацгвардійці вдарили по бліндажу окупантів FPV-дронами (відео)

На Харківщині нацгвардійці вдарили по бліндажу окупантів FPV-дронами (відео)

Розрахунком групи аеророзвідки Нацгвардії за допомогою дрона Mavic 3 було виявлено рух двох військовослужбовців противника на Харківському напрямку.

Про це повідомили в 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.

Окупанти зайшли в бліндаж на взводному опорному пункті біля одного з населених пунктів.

Координати позиції ворога відразу були передані для завдання вогневого удару групі ударних FPV-дронів Слобожанських гвардійців.

За допомогою двох ударних FPV-дронів було нанесено вогневе ураження по бліндажу. За даними подальшого відеоспостереження, один загарбник був знищений, інший отримав важкі поранення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 