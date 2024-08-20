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На Харківщині нацгвардійці вдарили по бліндажу окупантів FPV-дронами (відео)
Розрахунком групи аеророзвідки Нацгвардії за допомогою дрона Mavic 3 було виявлено рух двох військовослужбовців противника на Харківському напрямку.
Про це повідомили в 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.
Окупанти зайшли в бліндаж на взводному опорному пункті біля одного з населених пунктів.
Координати позиції ворога відразу були передані для завдання вогневого удару групі ударних FPV-дронів Слобожанських гвардійців.
За допомогою двох ударних FPV-дронів було нанесено вогневе ураження по бліндажу. За даними подальшого відеоспостереження, один загарбник був знищений, інший отримав важкі поранення.