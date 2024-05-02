На Харківщині обстріли окупантів призвели до масштабної лісової пожежі

Увечері 1 травня ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району.

Там зайнялась суха хвойна підстилка, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 8 га. З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС.

За дві години полум’я вдалось приборкати. Завдяки професійним діям рятувальників верхової масштабної пожежі не допущено.

Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости