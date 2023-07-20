На Харківщині окупанти намагаються атакувати південно-західніше Масютівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 липня. 512 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу Shahed. За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети «Калібр», 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К» та 13 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости