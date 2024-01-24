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На Харківщині окупанти обстріляли житлові будинки та пожежне депо

На Харківщині окупанти обстріляли житлові будинки та пожежне депо

Ввечері 23 січня близько 20:00 окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. У місті пошкоджено низку приватних житлових будинків та господарчих споруд.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.  

Також вчора вже близько 22:15 збройні сили рф обстріляли село Липці. У приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено будівлю пожежного депо.

За процесуального керівництва Куп’янської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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