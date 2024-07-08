На Харківщині окупанти уразили Вовчанські Хутори керованою авіабомбою

Оперативна інформація станом на 16.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 85, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи уразили Вовчанські Хутори керованою авіабомбою. Водночас, наші воїни відбили на даний час п’ять штурмів противника у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого і Стариці.

На Куп’янському напрямку противник двічі марно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки. Ще один бій продовжується неподалік Берестового. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два – тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили вісім безуспішних штурмів поблизу Часового Яру, Богданівки, Григорівки, Білої Гори та Андріївки.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Калинівки, Євгенівки, Яснобродівки та Уманського.

Агентство Телевидения Новости