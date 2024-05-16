На Харківщині окупанти за підтримки авіації атакували село Стариця

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі.

Таку оперативну інформацію станом на 13:30 16 травня надав Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.

Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового. Протягом поточної доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках

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