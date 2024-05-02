На Харківщині п’яний водій вилетів з траси: загинув 15-річний хлопець

1 травня близько 14:30 поблизу села Аркадівка Куп’янського району водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся: загинув 15-річний хлопець.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, водій автівки перебував у стані сп’яніння.

15-річний підліток, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, вилетів у вікно. Від отриманих травм він помер на місці. Чоловік та ще один пасажир, 15-річний хлопець, не постраждали.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости