На Харківщині поліцейські оперативно розшукали малолітнього втікача

9 листопада до чергової частини відділення поліції № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця. Близько 19:20 батьки виявили його відсутність та одразу зателефонували до поліції.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Підліток раніше неодноразово уходив з дому та перебуває на профілактичному обліку.

Вже за годину під час патрулювання прилеглих вулиць працівники ювенальної превенції та сектору поліцейської діяльності виявили хлопця неподалік від місця мешкання. Він пояснив, що вирішив прогулятись на свіжому повітрі.

З дитиною та його батьками проведена профілактична робота щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости