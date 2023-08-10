На Харківщині поліцейські вилучили дітей із родини: мешкали в незадовільних умовах

Трирічного хлопчика та дворічну дівчинку доставили до лікарні для обстеження.

9 серпня під час планового комісійного обстеження родин, які опинились в складних життєвих обставинах, виявлено порушення прав дітей, повідомляє поліція Харківської області.

В будинку правоохоронці виявили не придатні умови для проживання дітей.

Всюди бруд, розкидані речі та неприємний запах.

Під час рейду правоохоронці задокументували факт вчинення домашнього насильства бабусею щодо хлопчика.

За результатами виявлених порушень поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Дітей вилучили з родини та направили до медичного закладу для обстеження.

Агентство Телевидения Новости