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На Харківщині попрощалися з нацгвардійцем, який загинув у Донецькій області

На Харківщині попрощалися з нацгвардійцем, який загинув у Донецькій області

На війні з рф загинув нацгвардієць, житель селища Зідьки Чугуївського району Харківської області, 31-річний Руслан Тимченко.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

«Народився Руслан 27 червня 1993 року у селі Зідьки. Навчався в Зідьківській загальноосвітній школі. Після – закінчив Харківський професійний ліцей будівництва та автотранспорту. Потім проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Після демобілізації деякий час працював на Зміївській паперовій фабриці. Потім – в управлінні поліції охорони у Харківській області», – розповіли в міській раді.

На захист країни у складі Національної гвардії України став з 2024 року.

Стрілець-санітар 3-го відділення, 2-го патрульного взводу, 2-ї патрульної роти стрілецького батальйону ВЧ 3051 Національної Гвардії України загинув 12 вересня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу селища Нью-Йорк на Донеччині.

Агентство Телевидения Новости

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