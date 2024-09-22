На Харківщині попрощалися із полеглим на війні захисником

Від важких поранень 16 вересня у шпиталі помер військовий ЗСУ, житель міста Мерефа Харківської області Роман Усіченко.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

«Після довготривалого лікування, внаслідок здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни помер військовослужбовець Збройних сил України, мешканець громади Роман Усіченко», – йдеться в повідомленні.

Військовий захищав Україну з квітня 2022 року. Зазнав поранень в боях поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Захисникові було 48 років.

Агентство Телевидения Новости