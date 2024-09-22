Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 133

На Харківщині попрощалися із полеглим на війні захисником

На Харківщині попрощалися із полеглим на війні захисником

Від важких поранень 16 вересня у шпиталі помер військовий ЗСУ, житель міста Мерефа Харківської області Роман Усіченко.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

«Після довготривалого лікування, внаслідок здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни помер військовослужбовець Збройних сил України, мешканець громади Роман Усіченко», – йдеться в повідомленні.

Військовий захищав Україну з квітня 2022 року. Зазнав поранень в боях поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Захисникові було 48 років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 