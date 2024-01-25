На Харківщині попрощалися з розвідником, який загинув під Авдіївкою

Сьогодні, 25 січня, Дергачівщина попрощалася з Іваном Віценциком, молодшим сержантом 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 21 січня у важких боях поблизу Авдіївки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Іван Віценцик народився у Харкові, де закінчив школу та коледж. З 2007 року чоловік разом з родиною проживали у Дергачах. До повномасштабної війни він працював водієм на одному із будівельних підприємств.

У травні 2022 року Іван вступив до ЗСУ та боронив нашу країну на найскладніших ділянках фронту. За високий професіоналізм під час виконання своїх обов’язків був нагороджений почесними медалями «За відвагу», «За хоробрість в бою», «Ветеран війни».

На момент гибелі чоловікові було 37 років. Мешканці міста провели героя в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища.

У захисника залишились батьки, дружина та троє дітей.

Агентство Телевидения Новости