На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув на війні з рф

12 жовтня повернувся на щиті до Великобурлуцької громади Андрій Чижиков, який загинув на війні з окупантами.

Про це повідомили в Великобурлуцькій селищній раді.

Андрій Чижиков народився 27 травня 1979 року у Великому Бурлуку, закінчив місцевий загальноосвітній заклад і подальший свій життєвий шлях вирішив пов’язати з медициною – вступив до Вовчанського медучилища.

Отримав спеціальність фельдшера, працював у ФАПі села Хатнє, а потім у Великобурлуцькій районній санітарно-епідеміологічній станції. Останні десять років перед початком великої війни проживав у Краснограді та трудився у нафтогазовидобувній компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України був мобілізований і ніс службу у Красноградському ТРО. Подальша військова служба Андрія Чижикова на позивний «Медик» проходила на Запорізькому, Куп’янському, Харківському напрямках.

Загинув захисник 6 жовтня 2024 року.

Агентство Телевидения Новости