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На Харківщині прикордонники знищили техніку окупантів разом із особовим складом

На Харківщині прикордонники знищили техніку окупантів разом із особовим складом

Бійці підрозділу Falcon прикордонної бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під вогонь потрапили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубиця Д-20 та місця укриття особового складу. Окрім техніки, підтверджено знищення щонайменше чотирьох окупантів, ще п’ятьох поранено.

«Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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