На Харківщині прикордонники знищили техніку окупантів разом із особовим складом

Бійці підрозділу Falcon прикордонної бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під вогонь потрапили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубиця Д-20 та місця укриття особового складу. Окрім техніки, підтверджено знищення щонайменше чотирьох окупантів, ще п’ятьох поранено.

«Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам», – йдеться в повідомленні.

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