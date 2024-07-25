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На Харківщині рятувальники під загрозою повторних обстрілів гасили палаючі будинки
Сьогодні вранці, 25 липня, росіяни обстріляли житлові квартали Куп’янська й сусідні населені пункти. Зруйновані приватні домоволодіння, виникли пожежі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У селищі Куп’янськ-Вузловий горіло два житлових будинки на площі 200 кв. м. Постраждав чоловік 1971 р. н.
У селі Глушківка Курилівської громади горіла суха трава на площі 2 га.
У Куп’янську за різними адресами горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж, загальною площею 130 кв. м.
Рятувальники та медики ДСНС працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.