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На Харківщині рятувальники під загрозою повторних обстрілів гасили палаючі будинки

На Харківщині рятувальники під загрозою повторних обстрілів гасили палаючі будинки

Сьогодні вранці, 25 липня, росіяни обстріляли житлові квартали Куп’янська й сусідні населені пункти. Зруйновані приватні домоволодіння, виникли пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Куп’янськ-Вузловий горіло два житлових будинки на площі 200 кв. м. Постраждав чоловік 1971 р. н.

У селі Глушківка Курилівської громади горіла суха трава на площі 2 га.

У Куп’янську за різними адресами горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж, загальною площею 130 кв. м.

Рятувальники та медики ДСНС працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

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