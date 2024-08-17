На Харківщині Слобожанські гвардійці знищили опорний пункт окупантів

Слобожанські гвардійці знищили вогневу позицію на ВОПі окупантів.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Розрахунком Стайла аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою дрона Mavic 3 на Харківському напрямку був помічений рух двох військовослужбовців противника, які заступили на зміну на взводний опорний пункт.

Координати ВОПу відразу були передані розрахунку Гусара FPV-дронів. Було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції загарбників двома ударними FPV-дронами, розказали гвардійці.

Перший дрон влучив в бруствер в бійниці, відкривши тим самим прохід для другого дрону. Другий дрон Слобожанські гвардійці професійно спрямували по коридору першого дрона, завдяки чому вогнева позиція на ВОПі загарбників була знищена, зазначили у 5 Слобожанській бригаді.

Агентство Телевидения Новости