На Харківщині третю добу вирує масштабна лісова пожежа

Третю добу вогнеборці гасять велику лісову пожежу на території одного з лісового господарства Харківщини. 20 вересня вогонь розповсюдився на територію площею близько 1170 га. Горить суха хвойна підстилка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники вживають заходів, щоб вогонь не розповсюдився на верхівки дерев. Загроза населеним пунктам відсутня.

До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальники Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі два піротехнічні розрахунки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства.

Агентство Телевидения Новости