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На Харківщині тривають 18 лісових пожеж
На Харківщині палає понад 2300 га лісів.
Більшість пожеж спричинили обстріли окупантів, повідомляє ДСНС в Харківській області.
Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.
Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками, зазначають рятувальники.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.
До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.