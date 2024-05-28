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На Харківщині тривають 18 лісових пожеж

На Харківщині тривають 18 лісових пожеж

На Харківщині палає понад 2300 га лісів.

Більшість пожеж спричинили обстріли окупантів, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками, зазначають рятувальники.

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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