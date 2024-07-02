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На Харківщині в ДТП загинула людина

На Харківщині в ДТП загинула людина

Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 9 громадян зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Також правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Агентство Телевидения Новости

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