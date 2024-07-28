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На Харківщині в районі Вовчанська прикордонники вдарили по російській піхоті
На Вовчанському напрямку у Харківській області ударно відпрацювали тандему аеророзвідників та мінометників підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт».
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Оператори БпЛА відстежили активність живої сили противника на передових позиціях, а мінометні розрахунки успішно виконали вогневі завдання з ураження окупантів.
«Зокрема влучними мінометними обстрілами завдано втрат піхоті загарбників в укриттях та на марші», – йдеться в повідомленні.