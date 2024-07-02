На Харківщині вантажівка підірвалась на міні

За даними слідства, 2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Водій не постраждав.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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