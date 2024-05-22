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На Харківщині відключилися три лінії електропостачання
У Харківській області з технічних причин відключилися три повітряні лінії обленерго.
Про це повідомляє Міненерго.
Внаслідок цього знеструмилося обладнання високовольтної підстанції та підстанцій обленерго.
Без електропостачання залишалися побутові, промислові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів).
Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи.
Сьогодні передбачені стабілізаційні графіки відключень з 18:00 до 24:00 по всій країні.