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На Харківщині відключилися три лінії електропостачання

На Харківщині відключилися три лінії електропостачання

У Харківській області з технічних причин відключилися три повітряні лінії обленерго.

Про це повідомляє Міненерго.

Внаслідок цього знеструмилося обладнання високовольтної підстанції та підстанцій обленерго.

Без електропостачання залишалися побутові, промислові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів).

Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи.

Сьогодні передбачені стабілізаційні графіки відключень з 18:00 до 24:00 по всій країні.

Агентство Телевидения Новости

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