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На Харківщині виявили жадібну продавчиню: спокійно продавала цигарки неповнолітнім

На Харківщині виявили жадібну продавчиню: спокійно продавала цигарки неповнолітнім

На Харківщині працівники поліції задокументували факт продажу неповнолітній тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП біля одного з місцевих магазинів в селищі Краснокутськ виявили факт продажу тютюнових виробів 17-річній дівчині.

Недобросовісною продавчинею виявилась 67-річна місцева жителька.

Щодо порушниці правоохоронці склали два адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі та порядку провадження господарської діяльності.

Поліція нагадує, Закон забороняє продаж особам, які не досягли 18-річного віку, тютюнових та алкогольних напоїв.

«Закликаємо громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю, зупинити правопорушення, а також повідомити про такий факт на спеціальну лінію «102» для вжиття заходів реагування», наголошують в поліції.

Агентство Телевидения Новости

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