На Харківщині виявили жадібну продавчиню: спокійно продавала цигарки неповнолітнім
На Харківщині працівники поліції задокументували факт продажу неповнолітній тютюнових виробів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Працівники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП біля одного з місцевих магазинів в селищі Краснокутськ виявили факт продажу тютюнових виробів 17-річній дівчині.
Недобросовісною продавчинею виявилась 67-річна місцева жителька.
Щодо порушниці правоохоронці склали два адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі та порядку провадження господарської діяльності.
Поліція нагадує, Закон забороняє продаж особам, які не досягли 18-річного віку, тютюнових та алкогольних напоїв.
«Закликаємо громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю, зупинити правопорушення, а також повідомити про такий факт на спеціальну лінію «102» для вжиття заходів реагування», наголошують в поліції.