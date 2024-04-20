На Харківщині внаслідок обстрілу під завалами опинився чоловік

За добу ударів по місту Харків не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнало село Сенькове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

20 квітня 00:38 Харківський р-н, Липецька ТГ, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу під завалами в господарчої споруди знаходився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи. Чоловік без травм.

19 квітня 10:30 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Сенькове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 52,6 га території, знищили 297 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости