На Харківщині загинула родина від отруєння чадним газом

У місті Балаклія Харківської області стався витік газу, внаслідок чого загинули троє людей.

Як повідомляють у Нацполіції Харківської області, 10 січня близько 11:20 надійшов виклик від родички загиблих. Жінка повернувшись до дому побачила батьків та бабцю, які вже не дихали.

Наразі відомо, що будинок опалювався газом та був облаштований саморобною пічкою, яка і могла спричинити витік газу.

Під час огляду місця події, копи встановили що загиблими є 63-річний чоловік та дві жінки - 61 та 88 років.

Крім того у будівлі відчувався запах чадного газу, який, ймовірно, й спричинив смерть.

Допоки триває розслідування, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, що у селі Андріївка Харківської області чоловік з ножем напав на жінку, а після цього намагався покінчити життя самогубством. Як повідомляють у ГУ НП Харківської області, 6 січня близько 22:40 до поліції надійшов виклик стосовно пораненої жінки. Місцева жителька побачила навпроти будинку поранену з ножем у спині.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микита Гузенко

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