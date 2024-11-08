На Харківщині загинув військовий з Пісочина

У Пісочинській громаді простилися зі старшим солдатом Євгенієм Юзіковим, який загинув на Куп’янщині.

Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

Головний сержант Євгеній Юзіков служив у 2-ї стрілецькій роті військової частини А7187.

29 жовтня 2024 року Євгеній загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України поблизу населеного пункту Бологівка Дворічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області.

Захисникові було 40 років.

Агентство Телевидения Новости