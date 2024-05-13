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На Харківщині є збільшення «сірої зони», окупанти намагаються розтягнути лінію фронту – Синєгубов

На Харківщині є збільшення «сірої зони», окупанти намагаються розтягнути лінію фронту – Синєгубов

Армія рф не полишає спроб наступати на Харківщині, атакують по Вовчанському напрямку, на півночі та на Липецькому напрямку: за останній час зафіксовано понад 15 атак.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«ЗСУ відбивають всі атаки ворога. Є збільшення «сірої» зони, окупанти намагаються розтягнути лінію фронту, атакуючи невеликими групами по нових напрямках. Тому ситуація важка, проте повністю контрольована ЗСУ», – розповів Синєгубов.

Тривають евакуаційні заходи цивільного населення – сьогодні планують вивезти близько 1600 місцевих жителів. Всього вже евакуювали 5700 людей.

У Вовчанську залишається 200-300 людей. Телефон для довідок про евакуацію у безпечніші місця: 800-33-92-91

Агентство Телевидения Новости

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