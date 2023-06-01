На Харківщині знищили 914 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня було знищено 914 вибухонебезпечних предметів.

За інформацією Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА, з 25 до 31 травня включно було розміновано 340,5 га території, 21,5 га сільгоспугідь, а також обстежили 71,5 км ділянок автодоріг, 140 м водопроводів, 230 м залізничних колій та 55 об’єктів.

Упродовж тижня підрозділи вибухотехніків залучали 424 рази.

За цей період сапери перевірили майже 70 км ліній електропередач. Світло відновили для 424 абонентів.

Лише 31 травня в регіоні провели розмінування 88,2 га території, 3,5 га сільськогосподарських угідь і 2,4 км автодоріг. Також обстежили 12 км ліній електропередач, 1 об’єкт і 100 м залізничних колій. Сапери знищили 147 вибухонебезпечних предметів. За день до електромережі підключили 145 споживачів.

Нагадуємо, не ігноруйте попереджувальні знаки про мінну небезпеку, не прибирайте та не переміщуйте їх. Не підходьте та не чіпайте підозрілі предмети, а у разі їх виявлення відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим самим маршрутом, яким підходили. Повідомте про свою знахідку за номерами 101, 102 та попередьте про небезпеку інших.

Агентство Телевидения Новости