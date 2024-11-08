На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 листопада. 989 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаударів, зокрема, скинув 128 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження майже 1,5 тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Краснопілля, Миропілля, Водолаги, Журавка, Басівка, Цапівка, Козача Лопань, Охрімівка, Вовчанськ, Висока Яруга, Нововодяне, Терни, Торське, Ямпіль, Єлізаветівка, Рівне, Торецьк, Курахове, Дальнє, Антонівка, Велика Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Новопіль, Білогір’я, Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости